«Согласовано с Москвой»: Политолог объяснил, зачем Минск даёт Прибалтике подсказки о дронах

Минск начал оказывать поддержку Прибалтике, информируя её о приближении украинских беспилотников к её воздушному пространству. Этот шаг не следует воспринимать как предательство России, а скорее как стратегически обоснованный ход, согласованный с Кремлём. Об этом «Царьграду» рассказал политолог Юрий Светов.

Светов отметил, что это не является предательством со стороны Белоруссии, а скорее проявлением помощи. Он подчеркнул, что Минск активно поддерживает Россию и даже такое сотрудничество с Прибалтикой можно считать интересным шагом, согласованным с Москвой. Политолог добавил, что Белоруссия предоставляет всевозможную помощь в специальной военной операции, хотя на данный момент нет необходимости в участии белорусской армии в боевых действиях.

Таким образом, это сотрудничество демонстрирует, как Минск пытается укрепить свои позиции на международной арене, несмотря на напряжённые отношения с соседями.

«Претензии к Белоруссии шли всё время от прибалтов. Потом они немножко угомонились, и теперь Зеленский вдруг говорит: угроза. Причём, он говорит о Черниговско-Киевском направлении. Что существует угроза на Черниговско-Киевском направлении. И это попытка привлечь внимание западных союзников, что удар может быть нанесён по Киеву, с другой стороны», — указал эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что Литва недавно получила предупреждение от Белоруссии о том, что в её сторону направляются украинские дроны. После этого литовские военные начали искать их на радарах, однако физически заметить БПЛА так и не удалось.