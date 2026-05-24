Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 10:06

«Согласовано с Москвой»: Политолог объяснил, зачем Минск даёт Прибалтике подсказки о дронах

Политолог Светов: Москва согласовала с Минском подсказки Прибалтике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Минск начал оказывать поддержку Прибалтике, информируя её о приближении украинских беспилотников к её воздушному пространству. Этот шаг не следует воспринимать как предательство России, а скорее как стратегически обоснованный ход, согласованный с Кремлём. Об этом «Царьграду» рассказал политолог Юрий Светов.

Светов отметил, что это не является предательством со стороны Белоруссии, а скорее проявлением помощи. Он подчеркнул, что Минск активно поддерживает Россию и даже такое сотрудничество с Прибалтикой можно считать интересным шагом, согласованным с Москвой. Политолог добавил, что Белоруссия предоставляет всевозможную помощь в специальной военной операции, хотя на данный момент нет необходимости в участии белорусской армии в боевых действиях.

Таким образом, это сотрудничество демонстрирует, как Минск пытается укрепить свои позиции на международной арене, несмотря на напряжённые отношения с соседями.

«Претензии к Белоруссии шли всё время от прибалтов. Потом они немножко угомонились, и теперь Зеленский вдруг говорит: угроза. Причём, он говорит о Черниговско-Киевском направлении. Что существует угроза на Черниговско-Киевском направлении. И это попытка привлечь внимание западных союзников, что удар может быть нанесён по Киеву, с другой стороны», — указал эксперт.

Воздушная тревога объявлена в Литве из-за БПЛА — президент в бомбоубежище
Воздушная тревога объявлена в Литве из-за БПЛА — президент в бомбоубежище

Ранее Life.ru рассказывал, что Литва недавно получила предупреждение от Белоруссии о том, что в её сторону направляются украинские дроны. После этого литовские военные начали искать их на радарах, однако физически заметить БПЛА так и не удалось.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Прибалтика
  • Украина
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar