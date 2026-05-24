Японцы испугались манёвров России на Дальнем Востоке

Власти Японии боятся военной деятельности России на Дальнем Востоке и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина. Об этом сообщил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми, его слова передаёт телеканал NHK.

Глава японского Минобороны посетил базу сухопутных сил самообороны Макоманаи на Хоккайдо, а затем авиабазу Титосэ.

«Россия продолжает активную военную деятельность на Дальнем Востоке, включая «северные территории», имеет стратегическое взаимодействие с Китаем и вызывает серьезные опасения с точки зрения обороны», — сказал он.

По словам Коидзуми, несмотря на акцент на укреплении обороны юго-западных районов страны, Хоккайдо остаётся ключевым направлением с точки зрения защиты. Он также заявил о необходимости поддерживать оборонную систему без каких-либо пробелов. Отдельно министр сообщил, что вопрос размещения ракет большой дальности на базе Камифурано на Хоккайдо пока находится на стадии обсуждения.

Российско-японские отношения находятся в глубоком упадке, который характеризуется как «ледниковый период»: Токио свернул политический диалог и присоединился к антироссийским санкциям после 2022 года, а ключевой проблемой остается неурегулированный территориальный спор о южных Курильских островах, суверенитет над которыми Москва конституционно закрепила, исключая пересмотр границ, что делает перспективу заключения мирного договора невозможной без кардинальной смены курса Японии.

Ранее США предупредили Японию о возможной задержке поставок крылатых ракет Tomahawk из-за дефицита вооружений, возникшего после военных операций на Ближнем Востоке. Сейчас сосредоточен на пополнении собственных запасов, которые существенно сократились в ходе конфликта с Ираном.