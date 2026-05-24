Найдено тело пропавшей в Южной Осетии режиссёра фильма об участниках СВО

В Южной Осетии завершились поиски гражданки РФ, пропавшей 21 мая. Об обнаружении тела сообщила пресс-служба местного чрезвычайного ведомства.

Россиянка Анна Тыц (Захарян) сорвалась в реку Большая Лиахва в селе Згубир. Спасательная группа нашла её спустя трое суток в 35 километрах ниже по течению от места ЧП.

На месте вместе с отрядом находится глава МЧС республики Ибрагим Гассеев. Об обнаружении тела уже уведомили следственные органы, их представители ожидаются для проведения процессуальных действий.

Погибшая 1974 года рождения работала режиссёром фильма об участниках спецоперации из Осетии. Эту картину ранее презентовали в Цхинвале.

В поисковой операции участвовали более 200 сотрудников нескольких ведомств, включая МВД и Минобороны. Также применялись беспилотники. К работам на границе с Грузией привлекались грузинские спасатели, а ход мероприятий держал на контроле президент Алан Гаглоев.

Напомним, инцидент произошел в четверг вечером неподалеку от села Згубир в Дзауском районе. Глава МЧС Ибрагим Гассеев незамедлительно проинформировал президента республики о случившемся. Алан Гаглоев взял ситуацию под свой личный контроль. К поисковым работам привлекли 100 сотрудников ведомства.