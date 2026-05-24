США могут временно снять санкции с иранской нефти в рамках проекта соглашения

В рамках проекта меморандума о взаимопонимании с Ираном США могут временно приостановить санкции на торговлю нефтью. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Речь идёт о возможной временной отмене ограничительных мер на период переговорного процесса между сторонами. Кроме того, в обсуждаемом документе фигурирует идея разморозки части иранских активов как первого шага к потенциальной сделке. При этом подчёркивается, что данный подход учитывает предыдущий опыт, связанный с невыполнением обязательств по разблокировке средств.

Ранее сообщалось, что США и Иран находятся на финальной стадии обсуждения меморандума о взаимопонимании сроком на 60 дней, направленного на снижение напряжённости в районе Ормузского пролива. Суть обсуждаемой инициативы заключается во временной деэскалации, в течение которой планируется восстановить базовые условия для переговоров и торговых операций.