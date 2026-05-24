Танкер с СПГ для Индии впервые с февраля прошёл Ормузский пролив

Судно со сжиженным природным газом, следующим в Индию, впервые с начала войны США и Израиля против Ирана пересекло Ормузский пролив. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные компаний, отслеживающих морские перевозки.

Речь идёт о танкере Al Hamra, принадлежащем эмиратской фирме Adnoc Logistics & Services. В апреле он находился у входа в пролив, а 19 числа экипаж отключил транспондеры.

Накануне передатчики снова включились, когда судно уже переместилось в акваторию Индийского океана. Согласно информации Kpler, заправка газом проходила на объекте компании ADNOC, расположенном на острове Дас в Персидском заливе.

Агентство отмечает: спутниковые снимки фиксируют у этого острова множество танкеров с выключенными передатчиками. Ранее ADNOC удалось отправить два судна — в Японию и Китай — и в обоих случаях экипажи также отключали транспондеры.

В компании комментарии не предоставили. Как подчёркивает Bloomberg, сам факт прохода танкера доказывает: фирмы находят способы доставлять топливо клиентам. Однако объёмы таких поставок пока составляют малую долю от торговли до начала конфликта вокруг Ирана.

Ранее Life.ru сообщал, что переговоры по меморандуму о взаимопонимании, связанному с урегулированием вокруг Ирана, вышли на финальную стадию. Президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры велись с представителями Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Турции, Египта, Иордании и других стран.