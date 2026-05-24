«Золотая середина»: Эксперт рассказал, как не продешевить при продаже автомобиля

Даже небольшие вложения перед продажей автомобиля способны заметно повысить интерес покупателей и сократить пространство для торга. Об этом рассказал автоэксперт Кирилл Манжула, подчеркнув, что грамотная подготовка машины помогает сформировать положительное первое впечатление уже с первых минут осмотра. Его слова приводит радио «Комсомольская правда».

Особое внимание специалист рекомендует уделить тормозной системе. Изношенные элементы сразу выдают себя во время тест-драйва — увеличивается тормозной путь, появляются скрипы и посторонние шумы, а педаль может стать слишком мягкой. Подобные недостатки потенциальный покупатель наверняка использует как аргумент для снижения стоимости автомобиля.

Не менее важно проверить состояние технических жидкостей и при необходимости заменить их. Также стоит осмотреть подвеску. Привычные владельцу стуки, скрипы или вибрации нередко производят крайне неприятное впечатление на человека, который впервые садится за руль машины. При этом замена стоек стабилизатора, сайлент-блоков или амортизаторов обычно не требует чрезмерных расходов, но ощутимо меняет восприятие автомобиля.

Отдельно эксперт советует заняться внешними мелочами. Небольшие царапины, потертости пластика и мелкие вмятины лучше убрать локально — например, при помощи точечной покраски. Кроме того, желательно привести в порядок светотехнику: заменить перегоревшие лампы и отполировать помутневшие фары. Такие простые меры помогают избежать лишних замечаний во время осмотра.

Как отметил Манжула, главная задача подобной подготовки заключается не в сокрытии серьезных неисправностей, а в создании аккуратного и ухоженного образа автомобиля, который позволит продать его без существенного снижения цены.

