СК проводит проверку после смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова

В Кабардино-Балкарии следователи организовали процессуальную проверку по факту смерти главы городского округа Нальчик Таймураза Ахохова. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

По предварительным данным, 24 мая 2026 года мэр был найден без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа.

Сотрудники ведомства проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. Опрашиваются родственники, коллеги и лица из близкого окружения погибшего.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты разбирательства находятся на личном контроле руководства следственного управления.

Напомним, ранее сообщалось, что глава администрации Нальчика Таймураз Ахохов умер 24 мая. В администрации региона уточнили, что пост он занимал с 2018 года.