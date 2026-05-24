Учиться, лечиться или покупать доллары? Экономист дала неожиданный совет по сбережениям

Цены на нефть и укрепление рубля не дают универсального рецепта для сохранения сбережений, а выбор финансовой стратегии в таких условиях требует осторожности и ориентации на долгосрочные цели. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Экономист отмечает, что укрепление рубля не стоит воспринимать как сигнал к резким действиям. По её словам, национальная валюта может продолжить рост и приблизиться к отметке 70 рублей за доллар, но столь сильное укрепление вряд ли будет устойчивым, поскольку ослабляет экспортные поступления, важные для бюджета.

Покупку валюты она считает оправданной только в конкретных случаях — например, для поездок, обучения или крупных зарубежных расходов. Использовать её как инструмент долгосрочного накопления, по её мнению, сейчас нецелесообразно.

«Если речь о долгосрочном хранении, я бы не делала ставку на валюту как на основной инструмент», — уточнила Литвиненко.

Отдельно эксперт обращает внимание на фондовый рынок, который по-прежнему во многом зависит от нефтегазового сектора и банковской отрасли, что повышает его уязвимость. Поэтому гарантированных стратегий получения дохода через акции сейчас не существует.

В качестве более устойчивого подхода она выделяет инвестиции в собственные навыки и качество жизни. Экономист подчёркивает, что спрос на специалистов растёт, особенно в цифровой сфере, и развитие компетенций может дать больший эффект, чем финансовые спекуляции.

Ранее Банк России зафиксировал курс доллара на 21 мая на отметке 70,95 рубля, снизив его на 34 копейки. Ниже уровня 71 рубля американская валюта не опускалась с 8 февраля 2023 года. Евро подешевел на 80 копеек и составил 81,98 рубля, а юань снизился на 4 копейки — до 10,42 рубля.