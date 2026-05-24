«Диарея путешественника» атакует: Названы самые рискованные направления для отпуска

Кишечные инфекции, известные как «диарея путешественника», чаще всего возникают на популярных жарких курортах с высоким туристическим потоком и недостаточным уровнем санитарии, где жаркий климат и уличная еда создают благоприятные условия для распространения бактерий. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Елена Ревкова.

По словам специалиста, наибольшее число подобных случаев фиксируется в странах с тропическим и субтропическим климатом, где санитарные нормы нередко остаются нестабильными, а туристическая нагрузка особенно высока.

«Высокий риск инфекционных кишечных расстройств мы видим в странах Азии, Африки, Латинской Америки с нестабильной санитарией и большим туристическим потоком», — отметила Ревкова.

Она пояснила, что развитию заболевания способствуют сразу несколько факторов: качество питьевой воды, употребление уличной еды, нарушения гигиены при приготовлении пищи, а также высокая температура и влажность, ускоряющие размножение болезнетворных микроорганизмов.

Отдельно врач подчеркнула, что подобные риски актуальны и для популярных южных регионов России. В разгар туристического сезона, когда температура воздуха поднимается и поток отдыхающих резко увеличивается, вероятность кишечных инфекций также возрастает. Среди основных причин — использование некипячёной воды, лёд из сомнительных источников, плохо вымытые овощи и фрукты, а также блюда, которые долго находятся вне холодильника или на открытых шведских столах.

Чаще всего люди подхватывают «диарею путешественника» именно летом, поскольку в этот сезон растёт туристическая активность. Врачи говорят, что само заболевание вызывается бактериальными возбудителями, поражающими желудочно-кишечный тракт.