24 мая, 09:14

Могут рвануть в любой момент: ВСУ начали вооружать дроны просроченными советскими снарядами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинские беспилотники дальнего действия испытывают острую нехватку осколочно-фугасных снарядов. В качестве альтернативы ВСУ начали использовать устаревшие советские снаряды от гаубиц времён Второй мировой войны.

По данным SHOT, были сбиты дроны FP-1, оснащённые снарядами 53-Г-530, которые ранее применялись с 152-мм гаубицами Д-1. До этого дроны оснащались более современными украинскими снарядами ОФБ-60-ЯУ, но их производство сейчас затруднено.

Снаряды 53-Г-530 имеют истёкший срок годности и считаются опасными из-за риска детонации. В России они утилизируются. Украина же, несмотря на уничтожение большей части своих советских складов боеприпасов, располагает остатками. Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом отмечает, что ВСУ вынуждены идти на риски, игнорируя меры безопасности.

«Активная фаза боевых действий предполагает очень серьёзный расход боеприпасов. А некоторые технические моменты сейчас нереализуемы на Украине, так как требуют серьёзных производственных мощностей, которые мы регулярно уничтожаем. Это заставляет украинских главарей и военно-преступное руководство пускать в ход снаряды, которые очень опасны для использования. Кроме того, на беспилотниках такой боеприпас может сработать, а может и не сработать», — добавил Марочко.

Российские военные модернизируют сбитые БПЛА ВСУ на передовой
Ранее Life.ru писал, что российские беспилотники, сделанные из перехваченных украинских дронов, наводят ужас на Вооружённые силы Украины. Такие аппараты получили название дроны-«франкенштейны». Российские военные используют системы радиоэлектронной борьбы для перехвата украинских беспилотников. Из них собирают новые дроны, применяя уцелевшие детали и механизмы.

Наталья Демьянова
