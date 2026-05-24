Украинские беспилотники дальнего действия испытывают острую нехватку осколочно-фугасных снарядов. В качестве альтернативы ВСУ начали использовать устаревшие советские снаряды от гаубиц времён Второй мировой войны.

По данным SHOT, были сбиты дроны FP-1, оснащённые снарядами 53-Г-530, которые ранее применялись с 152-мм гаубицами Д-1. До этого дроны оснащались более современными украинскими снарядами ОФБ-60-ЯУ, но их производство сейчас затруднено.

Снаряды 53-Г-530 имеют истёкший срок годности и считаются опасными из-за риска детонации. В России они утилизируются. Украина же, несмотря на уничтожение большей части своих советских складов боеприпасов, располагает остатками. Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом отмечает, что ВСУ вынуждены идти на риски, игнорируя меры безопасности.

«Активная фаза боевых действий предполагает очень серьёзный расход боеприпасов. А некоторые технические моменты сейчас нереализуемы на Украине, так как требуют серьёзных производственных мощностей, которые мы регулярно уничтожаем. Это заставляет украинских главарей и военно-преступное руководство пускать в ход снаряды, которые очень опасны для использования. Кроме того, на беспилотниках такой боеприпас может сработать, а может и не сработать», — добавил Марочко.

