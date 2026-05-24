Путин назвал долгом отстаивание исторической правды перед потомками

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам международного антифашистского форума «Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность» в Москве. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства назвал отстаивание исторической правды о Второй мировой войне долгом перед будущими поколениями. Он также подчеркнул важность борьбы с распространением разрушительных идеологий.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, с региональными конфликтами, с растущей глобальной нестабильностью, важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира», — говорится в приветствии.

Путин призвал вместе противостоять ксенофобии, неонацизму, антисемитизму и русофобии. Он также отметил необходимость рассказывать правду об истинных героях, спасших народы Европы от истребления и порабощения.

Президент добавил, что парламентские партии России занимают консолидированную патриотическую позицию. Они отстаивают суверенитет страны, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции и уделяют приоритетное внимание воспитанию молодёжи.

«Желаю вам плодотворной работы», — заключил глава государства.

Ранее Путин призвал жёстко пресекать фальсификацию истории Второй мировой войны. Он подчеркнул, что на совести нацистов и их пособников — массовые страдания и гибель миллионов мирных жителей.