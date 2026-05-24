Футболистки из КНДР не получат $1 млн за победу в азиатской Лиге чемпионов

Женский футбольный клуб «Нэкохян» из КНДР не сможет получить призовые в размере одного миллиона долларов за победу в азиатской Лиге чемпионов. Об этом сообщает агентство Yonhap.

23 мая северокорейская команда обыграла японскую «Белезу» со счётом 1:0 в финале турнира, который прошёл в южнокорейском Сувоне. Однако, как утверждается, из-за санкций ООН против Пхеньяна деньги не будут переданы напрямую КНДР. Вместо этого ФИФА и Азиатская футбольная конфедерация планируют использовать эти средства для оплаты участия команды в будущих международных турнирах.

После матча внимание привлёк и инцидент на пресс-конференции. Представители северокорейской команды резко отреагировали на формулировку южнокорейского журналиста, употребившего выражение «Север». В ответ делегация потребовала «правильно называть страну», после чего прекратила общение с прессой и покинула зал.

А ранее сборная Англии по футболу испугалась шпионажа. Футбольная ассоциация страны решила усилить меры безопасности вокруг базы национальной команды в Канзас-Сити во время чемпионата мира. Вокруг тренировочного комплекса планируют установить специальные защитные ограждения. Причиной стали опасения по поводу возможного шпионажа со стороны соперников. На решение повлиял недавний скандал в английском футболе.