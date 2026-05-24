Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 09:18

Футболистки из КНДР не получат $1 млн за победу в азиатской Лиге чемпионов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koreajoongangdaily_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koreajoongangdaily_official

Женский футбольный клуб «Нэкохян» из КНДР не сможет получить призовые в размере одного миллиона долларов за победу в азиатской Лиге чемпионов. Об этом сообщает агентство Yonhap.

23 мая северокорейская команда обыграла японскую «Белезу» со счётом 1:0 в финале турнира, который прошёл в южнокорейском Сувоне. Однако, как утверждается, из-за санкций ООН против Пхеньяна деньги не будут переданы напрямую КНДР. Вместо этого ФИФА и Азиатская футбольная конфедерация планируют использовать эти средства для оплаты участия команды в будущих международных турнирах.

После матча внимание привлёк и инцидент на пресс-конференции. Представители северокорейской команды резко отреагировали на формулировку южнокорейского журналиста, употребившего выражение «Север». В ответ делегация потребовала «правильно называть страну», после чего прекратила общение с прессой и покинула зал.

Футболистки сборной Ирана отказались петь свой гимн на Кубке Азии
Футболистки сборной Ирана отказались петь свой гимн на Кубке Азии

А ранее сборная Англии по футболу испугалась шпионажа. Футбольная ассоциация страны решила усилить меры безопасности вокруг базы национальной команды в Канзас-Сити во время чемпионата мира. Вокруг тренировочного комплекса планируют установить специальные защитные ограждения. Причиной стали опасения по поводу возможного шпионажа со стороны соперников. На решение повлиял недавний скандал в английском футболе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • КНДР
  • Южная Корея
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar