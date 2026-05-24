24 мая, 09:58

В Петербурге задержали артиста Мариинки, выстрелившего в 11-летнего мальчика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который выстрелил из пневматического оружия в 11-летнего мальчика, игравшего на саксофоне. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошёл 23 мая в районе дома №1 по Минскому переулку. В дежурную часть полиции поступил звонок от прохожего, который сообщил о выстреле в ребёнка. По данным правоохранителей, 11-летний мальчик находился на улице и играл на саксофоне. Это не понравилось 38-летнему жителю соседнего дома.

Решив «наказать» ребёнка, мужчина произвёл выстрел из пневматического оружия из окна своей квартиры. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

Как ранее сообщалось, злоумышленником является артистом Мариинского театра, родом из Казахстана и состоит в труппе в категории «Миманс». Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Милена Скрипальщикова
