«Молчит до последнего»: Врач назвала три продукта, которые убивают печень

Основной вред для печени наносят вовсе не сахар, а продукты с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, которые при регулярном употреблении запускают воспалительные процессы и способствуют жировому перерождению органа. Об этом в интервью «Подмосковью сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина.

«Важен контроль порций и частоты потребления. Физическая активность ускоряет метаболизм жиров и снижает жировую инфильтрацию печени. Полезно соблюдать режим питания и избегать переедания на ночь», — рассказала Пехотина.

По словам специалиста, к первой и наиболее опасной группе относятся продукты, богатые насыщенными жирами и трансжирами. В их числе жирные сорта мяса, колбасные изделия и фастфуд. Такая пища повышает риск развития стеатоза печени и повреждения клеток органа.

Вторая группа — продукты с избытком сахара и сладкие напитки. Чрезмерное потребление фруктозы способствует накоплению жировых отложений в печени, а также увеличивает вероятность развития ожирения и инсулинорезистентности, отметила врач.

Третья категория — алкоголь. Он оказывает токсическое воздействие на клетки печени даже при относительно умеренном употреблении. Особенно неблагоприятным становится сочетание сразу нескольких факторов риска: обработанных продуктов, частых перекусов и регулярного приема алкоголя.

