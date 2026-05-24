24 мая, 12:48

Путин: Важно поддерживать межконфессиональное единство в России

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность поддержки межконфессионального единства в России. Об этом глава государства заявил в воскресенье в своём поздравлении патриарха Кирилла с днём тезоименитства.

«Самое главное для нас, и для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны», — сказал лидер РФ.

Путин добавил, что это направление работы важно всегда, но в текущих условиях оно приобретает особое звучание.

День тезоименитства Патриарха Кирилла отмечается 24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, в честь одного из которых Предстоятель был наречен при монашеском постриге. По традиции этот день совпадает с церковным и государственным праздником — Днём славянской письменности и культуры, и самого Патриарха поздравляют представители духовенства, государственной власти и других конфессий.

Ранее патриарх Кирилл назвал уникальную черту России. Предстоятель РПЦ отметил, что наша страна не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, и одновременно развивает науку, искусство, спорт.

Дарья Денисова
