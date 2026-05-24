Путин: Единство народа России сейчас особенно важно

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать единство многонационального и многоконфессионального народа страны. Слова прозвучали в воскресенье во время встречи главы государства с патриархом Кириллом. Президент поздравил предстоятеля Русской православной церкви с днём тезоименитства.

«Всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа», — сказал Путин во время беседы.

Ранее Владимир Путин заявлял, что состояние армии и гражданского сектора являются ключевыми факторами, определяющими будущую победу. Выступая на встрече с выпускниками программы «Время героев», он отметил, что именно от этих факторов зависит устойчивость государства и эффективность Вооружённых сил.