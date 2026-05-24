24 мая, 11:08

Песков предупредил об опасности иностранных чипов в подарках

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Вручаемые сувениры, внутри которых имеются микрочипы, требуют повышенной осмотрительности. Об этом в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отреагировав таким образом на инцидент с выброшенным американской делегацией китайским презентом.

По словам Пескова, любое государство руководствуется собственными стандартами безопасности, и он относится с пониманием к решениям профильных служб, которые те считают разумными.

Пресс-секретарь президента напомнил, что электронный значок из Китая, равно как и аналогичные изделия из других стран, оснащён микрочипом. Функции этого устройства остаются неизвестными.

«Поэтому мы тоже должны быть осторожными», — резюмировал представитель Кремля.

Виктор Бут назвал хамством поступок делегации США с подарками в Китае

Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время данного визита произошло немало скандалов. Помимо вышеупомянутого жеста американских политиков с уничтожением подарков, также сообщалось, что пресс-пулу запретили брать подарки от Китая на борт самолёта Трампа.

Вероника Бакумченко
