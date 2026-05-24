Путин посетит Казахстан с госвизитом в середине недели
Владимир Путин планирует государственный визит в Казахстан в середине недели. Об этом сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин. По его словам, поездка состоится в Астану, где также пройдёт новый саммит Евразийского экономического союза.
«В середине недели состоится государственный визит в Казахстан. Там же, в Астане, пройдёт новый саммит Евразийского экономического союза», — рассказал он.
Детали поездки Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомартом Токаев ранее обсудили во время телефонного разговора. Лидер РФ выразил благодарность коллеге за его присутствие в Москве на праздновании Дня Победы.
Владимир Путин — один из самых частых иностранных лидеров, посещавших Казахстан: за свою политическую карьеру он совершил туда более 30 визитов в качестве президента и ещё три в должности премьер-министра. Ключевые поездки включали подписание Договора о Евразийском экономическом союзе в 2014 году и государственный визит в 2015 году. После 2022 года интенсивность контактов сохранилась: в 2023 году Путин посетил Казахстан с официальным визитом, а в 2024 году — дважды: в июле на саммит ШОС и в ноябре с государственным визитом, который сопровождался участием в саммите ОДКБ. Эти визиты подтверждают статус Казахстана как стратегического союзника России.
