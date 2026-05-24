Путин посетит Казахстан с госвизитом в середине недели

Владимир Путин — один из самых частых иностранных лидеров, посещавших Казахстан: за свою политическую карьеру он совершил туда более 30 визитов в качестве президента и ещё три в должности премьер-министра. Ключевые поездки включали подписание Договора о Евразийском экономическом союзе в 2014 году и государственный визит в 2015 году. После 2022 года интенсивность контактов сохранилась: в 2023 году Путин посетил Казахстан с официальным визитом, а в 2024 году — дважды: в июле на саммит ШОС и в ноябре с государственным визитом, который сопровождался участием в саммите ОДКБ. Эти визиты подтверждают статус Казахстана как стратегического союзника России.