24 мая, 11:18

В СК рассказали иностранным журналистам о ходе расследования теракта в ЛНР

Обложка © Telegram / Луганский информационный центр

Представитель Следственного комитета России выступила в Старобельске перед иностранными журналистами, чтобы рассказать о теракте, совершённом ВСУ. Она подробно описала последовательность событий, действия по спасению тех, кто выжил, и поиски тел погибших на месте трагического происшествия, передаёт ТАСС.

«Это здание общежития, где проживали студенты педагогического колледжа, подверглось нескольким ударам беспилотников, в результате чего произошло обрушение перекрытий. На месте работали сотрудники МЧС, занимаясь поиском тел погибших», – сообщила Елена Марковская в ходе общения с иностранными журналистами.

Около 50 журналистов из 19 стран прибыли на место атаки ВСУ на колледж в Старобельске. В ночь на 22 мая, по сообщениям, БПЛА ВСУ поразили учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей. По последним данным, погибли 21 человек, ранены более 60.

Лантратова показала журналистам фрагменты БПЛА, атаковавших Старобельск
Наталья Демьянова
