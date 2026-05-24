Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 11:45

Армения и ЕС отменят визовый режим в течение двух лет, заявил Пашинян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна рассчитывает отменить визовый режим с Европейским союзом в течение ближайших двух лет. Об этом он сообщил во время встречи в городе Маралик в рамках предвыборной кампании перед парламентскими выборами, назначенными на 7 июня.

По словам Пашиняна, вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС может быть решён в течение двух лет. Он отметил, что в таком случае гражданам будет проще путешествовать в страны Европы, упомянув популярные туристические направления.

Также премьер заявил, что в период с 2018 по 2025 годы число граждан Армении, участвующих в процессах в странах ЕС, существенно выросло, что, по его словам, отражает усиление связей с Европой.

«Морковка ЕС и кружевные трусики»: Как Запад выращивает «второго Зеленского» в Армении
«Морковка ЕС и кружевные трусики»: Как Запад выращивает «второго Зеленского» в Армении

Также Пашинян сообщил о запуске железнодорожного маршрута Ахалкалаки — Карс, который открывает дополнительные возможности для экспорта и импорта товаров. Он отметил, что страна уже имеет железнодорожное сообщение с Россией через территорию Грузии и Азербайджана, а также доступ к азиатским рынкам через РФ и Казахстан. Кроме того, Пашинян заявил, что через Грузию и Турцию страна получает выход к Европейскому союзу, что, по его словам, расширяет экономические и логистические перспективы республики.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Армения
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar