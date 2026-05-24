Армения и ЕС отменят визовый режим в течение двух лет, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна рассчитывает отменить визовый режим с Европейским союзом в течение ближайших двух лет. Об этом он сообщил во время встречи в городе Маралик в рамках предвыборной кампании перед парламентскими выборами, назначенными на 7 июня.

По словам Пашиняна, вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС может быть решён в течение двух лет. Он отметил, что в таком случае гражданам будет проще путешествовать в страны Европы, упомянув популярные туристические направления.

Также премьер заявил, что в период с 2018 по 2025 годы число граждан Армении, участвующих в процессах в странах ЕС, существенно выросло, что, по его словам, отражает усиление связей с Европой.

Также Пашинян сообщил о запуске железнодорожного маршрута Ахалкалаки — Карс, который открывает дополнительные возможности для экспорта и импорта товаров. Он отметил, что страна уже имеет железнодорожное сообщение с Россией через территорию Грузии и Азербайджана, а также доступ к азиатским рынкам через РФ и Казахстан. Кроме того, Пашинян заявил, что через Грузию и Турцию страна получает выход к Европейскому союзу, что, по его словам, расширяет экономические и логистические перспективы республики.