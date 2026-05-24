

24 мая, 12:10

Свыше 20 человек пострадали при давке на пляже в США

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Пожарно-спасательная служба округа Хорри

В Атлантик‑Бич в Южной Каролине в результате давки пострадали не менее 22 человек. Информацию сообщает The New York Post.

Инцидент произошёл утром в воскресенье. По данным пожарной службы округа Хорри, 19 человек получили неопасные для жизни травмы на месте. Ещё троих пострадавших доставили в местные больницы.

Причина происшествия пока не раскрывается.

В эти дни в Атлантик‑Бич проходит ежегодный фестиваль культурного наследия. Мероприятие сопровождают концерты, встречи и вечеринки; параллельно в районе проводят мотоциклетное ралли, привлекающее сотни тысяч гостей.

«В зале месиво»: Потехин вспомнил, как скорые увозили девочек с концертов «Руки вверх!»

Ранее Life.ru писал, что россияне пострадали от слезоточивого газа и давки на концерте Рикки Мартина в Черногории. Всё произошло накануне вечером возле сцены. Находившиеся в зале зрители почувствовали резь и жжение в глазах, начался сильный кашель и выделение слёз. Находиться в зале стало невозможно. Люди в панике бросились прочь от сцены, спровоцировав массовую давку и толкотню.

Дарья Денисова
