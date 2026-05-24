Свыше 20 человек пострадали при давке на пляже в США

В Атлантик‑Бич в Южной Каролине в результате давки пострадали не менее 22 человек. Информацию сообщает The New York Post.

Инцидент произошёл утром в воскресенье. По данным пожарной службы округа Хорри, 19 человек получили неопасные для жизни травмы на месте. Ещё троих пострадавших доставили в местные больницы.

Причина происшествия пока не раскрывается.

В эти дни в Атлантик‑Бич проходит ежегодный фестиваль культурного наследия. Мероприятие сопровождают концерты, встречи и вечеринки; параллельно в районе проводят мотоциклетное ралли, привлекающее сотни тысяч гостей.

