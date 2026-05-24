Московский офис кинокомпании, связанной с Зеленским, пошёл под снос

В Москве снесли здание, в котором располагался офис последней компании Владимира Зеленского, ещё остававшейся на российском рынке. Под ковш экскаватора пошло строение на Долгоруковской улице, где некогда находился «Платинумфильм», пишет Mash.

В Москве снесли здание, где находился офис последней компании Зеленского в России. Видео © Telegram / Mash

Именно через эту фирму в российский прокат выходили картины, произведённые командой бывшего КВНщика. Среди них была и комедия «Любовь в большом городе – 3». Одним из совладельцев структуры числилась кипрская офшорная компания Green Family Ltd, которую ранее напрямую связывали со студией «Квартал-95».

На сегодняшний день предприятие существует лишь формально. Выручка за прошлый год составила меньше 100 тысяч рублей при убытке в 70 тысяч. На счетах застыли 43 тысячи, а уставной капитал равен 20 тысячам. У компании нет ни оборотов, ни штата, ни налоговой активности.

Ранее сообщалось, что киностудия «Вайсберг пикчерз», совладельцем которой в прошлом был Владимир Зеленский, официально закрылась в России. Фирма работала на отечественном рынке с 2012 года и выпускала разудалые комедии вроде «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» и «Бабушка лёгкого поведения». Основной пакет в 75% держал кипрский офшор Green Family Ltd. Его бенефициарами значились сам Зеленский и продюсер «Квартала 95» Тимур Миндич, который сейчас является фигурантом уголовного дела на Украине.