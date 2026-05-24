Россиянин чуть заживо не сгорел в новой Mazda в Паттайе

В Паттайе автомобиль, за рулём которого находился российский турист, загорелся во время движения. Инцидент произошёл перед заездом в сервисный центр, пишет Mash.

По словам очевидцев, 25-летний водитель недавно проводил тюнинг машины в местной мастерской. Во время поездки он услышал странные звуки из-под капота, после чего последовал хлопок и появился дым.

Мужчина успел вовремя покинуть автомобиль и не пострадал. Машину спасти не удалось — она полностью выгорела. Тайские правоохранительные органы начали проверку обстоятельств происшествия.

