Россиянин чуть заживо не сгорел в новой Mazda в Паттайе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sidiq farlansyah
В Паттайе автомобиль, за рулём которого находился российский турист, загорелся во время движения. Инцидент произошёл перед заездом в сервисный центр, пишет Mash.
Видео © Telegram/Mash
По словам очевидцев, 25-летний водитель недавно проводил тюнинг машины в местной мастерской. Во время поездки он услышал странные звуки из-под капота, после чего последовал хлопок и появился дым.
Мужчина успел вовремя покинуть автомобиль и не пострадал. Машину спасти не удалось — она полностью выгорела. Тайские правоохранительные органы начали проверку обстоятельств происшествия.
А ранее два человека сгорели заживо в салоне машины в Новосибирске. Автомобиль Subaru Legacy на высокой скорости врезался в опору четвёртого моста на улице Станционной и загорелся. В салоне находились мужчина и женщина. Оба получили смертельные травмы и погибли до прибытия спасателей. Очевидцы сообщают, что пытались самостоятельно сбить пламя, однако огонь быстро распространился.
