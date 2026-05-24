Состоялось первое заседание по иску бренда к театру Кадышевой на 2,1 млн рублей

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска международного бренда средств гигиены Revyline к ансамблю Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Компания требует 2,1 миллиона рублей за сорванную рекламную акцию на новогоднем концерте, следующее заседание назначено на 29 июля 2026 года.

По информации Kp.ru, на первое заседание представители театра не явились. Судья выслушал сторону истца и запросил дополнительные документы в обоснование суммы, которые компания предоставит до 1 июня.

По словам владельца Revyline Максима Обушенкова, конфликт разгорелся вокруг концерта на ЦСКА Арене 17 декабря 2025 года. Организаторы сами предложили спонсорство, и решающим условием стала возможность разместить промо-персонал с рекламным реквизитом прямо в танцевальном партере во время шоу. Договор на 480 тысяч рублей подписали, деньги перевели вовремя.

Однако в день мероприятия всё пошло не по плану. 13 сотрудников в стилизованных народных костюмах сначала пропустили в зал. Но через двадцать минут после начала концерта охрана в грубой форме выдворила их прочь. Именно это, по мнению истца, привело к срыву кампании и недополученной прибыли примерно в полтора миллиона рублей.

Помимо спонсорского взноса, в исковую сумму заложили зарплату персонала, аренду оборудования, транспорт и питание. Досудебные попытки урегулировать ущерб «Золотое кольцо» проигнорировало. Коллектив, напомним, управляется семьёй Кадышевых: доля 70% у сына Григория Костюка, оставшиеся 30% — у самой Надежды Никитичны.

Ранее стало известно, что бывшая девушка Григория Костюка, сына певицы Надежды Кадышевой, пытается взыскать с него долг, который якобы образовался из расходов на ансамбль «Золотое кольцо» и совместные поездки. Владелица пиар-агентства Дарья Де Батс приложила к заявлению кипу переписок с бывшим возлюбленным. Там фигурируют некие рабочие процессы, которых в реальности никогда не существовало. Также в материалах всплывают денежные суммы, потраченные, как утверждает истица, на нужды коллектива и лично Костюка.