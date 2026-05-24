Российские военные атаковали объекты в нескольких областях Украины, включая столицу. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе назвал это только началом и объяснил логику дальнейших действий.

Причиной операции стала террористическая атака в Старобельске, где украинские дроны ударили по общежитию колледжа со спящими студентами. Ответный налёт выполнили с применением высокоточных систем, среди которых комплекс «Орешник» и гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал».

«Я подозреваю, что цель очередного террористического преступления в Старобельске выбрана в целях провокации. Преступники в спецслужбах, не знаю, чьих именно, но, вероятнее всего, британских, потому что там это умеют и любят», — приводит слова Вассермана сайт МК.ru.

Собеседник издания подчеркнул, что нынешняя акция ВС РФ не меняет конечной задачи. Россия, по его словам, лишь ускоряет ликвидацию того, что он назвал «террористической организацией». Любые полумеры в этом вопросе эксперт назвал бессмысленными. Без окончательного решения проблемы, уверен Вассерман, угроза сохранится.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина обязана понести наказание за удар по колледжу в Старобельске. По его словам, Москва никому не должна доказывать моральную равноценность. Риттер подчеркнул, что у России есть абсолютное право наказать киевский режим. Если же Украина попытается сопротивляться, она должна быть попросту уничтожена. Военный аналитик выразил надежду, что российская сторона сейчас движется именно по этому пути.

Трагедия в Старобельске унесла жизни 21 студента. Ночью 22 мая украинская сторона обрушила волны огня на пятиэтажку студенческого общежития. В этом здании мирно спали 86 человек, среди которых были дети. Прямые попадания буквально сложили дом, погребя под руинами десятки раненых. Военных объектов рядом не было — били целенаправленно по гражданским.

Президент России Владимир Путин назвал это терактом и приказал армии готовить ответ. Следствие возбудило дело мгновенно. И уже в ночь на 24 мая пришёл час расплаты: Минобороны заявило о массированном ударе возмездия новейшим оружием, включая «Орешник». Все цели были успешно достигнуты.