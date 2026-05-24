24 мая, 13:23

«Угроза не исчезнет»: В Госдуме призвали к демонтажу власти в Киеве

Обложка © Life.ru

Сохранение угрозы для России возможно до тех пор, пока в Киеве действует нынешняя власть. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) на полях Международного антитеррористического форума.

Парламентарий связал необходимость более жёсткой реакции с событиями последних дней, которые он назвал преступлениями со стороны Киева. По его мнению, текущий конфликт требует жёстких мер в ответ на действия украинских властей.

«Угроза будет сохраняться до тех пор, пока нацистский режим не будет демонтирован теми или иными способами», — сказал он.

Отдельно он отметил, что цели специальной военной операции включают демилитаризацию и денацификацию Украины.

Мединский: Киевский режим действует как нацисты — бьёт прицельно по детям
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости более жёсткого ответа на действия Киева на фоне взаимных ударов. По его оценке, украинская сторона может целенаправленно провоцировать удары по собственной территории, чтобы затем использовать их в политических и информационных целях.

Милена Скрипальщикова
