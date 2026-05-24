Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 13:52

МВД и Минтранс проработают систему поэтапного допуска для новичков на дорогах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EugeneEdge

Власти России планируют внедрить поэтапный допуск начинающих водителей к управлению автомобилем. Об этом говорится в утверждённом правительством документе, с которым ознакомилось ТАСС.

Задача по разработке новых правил поставлена перед МВД. Выполнить её необходимо к 2027 году с последующим докладом в правительство. Параллельно ведомство совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа связана с управлением транспортом.

Для них могут появиться дополнительные требования. Власти также планируют обновить общий механизм допуска граждан к управлению транспортными средствами и самоходной техникой. Речь идёт о совершенствовании законодательства с учётом появления новых видов транспорта. Соответствующий законопроект МВД может подготовить совместно с Минсельхозом к 2028 году.

В России могут ввести специальное обучение для водителей праворульных авто
В России могут ввести специальное обучение для водителей праворульных авто

Ранее в России предложили ввести отдельный правовой режим для частных водителей, использующих личные автомобили. Предлагаемая модель получила название «регулируемый паратранзит» и рассматривается как промежуточный формат между общественным транспортом и профессиональным такси.

Главные события автопрома и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar