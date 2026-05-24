Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное нейросетью изображение, на котором ряд бывших американских чиновников показаны в тюремных робах с табличками. Пост с фотографиями он выложил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп показал ИИ-фото с Обамой и экс-чиновниками США в тюремных робах.

«Это плохая (больная!) группа людей, очень разрушительна для нашей великой нации», — написал Трамп.

На изображении представлены бывшие высокопоставленные представители администрации США и госструктур. Среди них — экс-постпред США при ООН Сьюзан Райс, бывшая представительница в ООН Саманта Пауэр, экс-советница президента Валери Джарретт, а также бывший директор ЦРУ Джеймс Клэппер. Также на изображении фигурируют другие лица, связанные с Демократической партией США, включая экс-президента Барака Обаму.

Ранее Белый дом опубликовал фотоколлаж с президентом США Дональдом Трампом, на котором он изображён над фигурами «нейтрализованных» противников. Снимок сопровождается подписью «Справедливость восторжествует». В коллаже фигурируют, в частности, экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро, бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также бывший кубинский лидер Рауль Кастро.