Тамбовчанина арестовали на 14 суток за нацистское приветствие на могиле Тесака

Уваровский районный суд Тамбовской области назначил 14 суток ареста местному жителю Дмитрию Х. за демонстрацию экстремистской символики (ч.1 ст. 20.3 КоАП) на могиле Максима Марцинкевича. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Поводом для административного дела стали фото и видео, опубликованные Дмитрием Х. прошлым летом в Telegram-канале с аудиторией в 36 подписчиков. Материалы были сделаны после его поездки к друзьям в Москву. На кадрах он находится у могилы Максима Марцинкевича и демонстрирует нацистское приветствие.

Сотрудница полиции, обнаружившая материалы, заявила в суде, что мужчина характеризуется отрицательно, относится к скинхед-субкультуре и ранее уже привлекался к административной ответственности. Также она сообщила, что он часто появлялся в состоянии алкогольного опьянения, бросил колледж и официально не работает.

Сам Дмитрий Х. в суде признал вину, однако заявил, что сменил взгляды и не считает себя нацистом. По итогам рассмотрения дела суд назначил ему административный арест сроком на 14 суток.

Ранее в Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд назначил административный арест троим мужчинам сроком на 10 суток за демонстрацию экстремистской символики. Нарушения были выявлены во время полицейского рейда в одном из баров города. У одного из задержанных обнаружили татуировку «Чёрное солнце», которая связывается с нацистской Германией.