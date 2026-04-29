На Урале трёх посетителей бара арестовали за нацистские татуировки

Нарушения выявили во время полицейского рейда в одном из баров города. У одного из задержанных обнаружили татуировку «Чёрное солнце», связанную с нацистской Германией. Он признал вину и заявил о намерении удалить изображение. Другой посетитель пришёл в заведение в футболке с перевернутым крестом. Суд посчитал этот символ схожим с атрибутикой запрещённого движения, однако мужчина вину не признал. У третьего нашли татуировку с руной. Он утверждал, что воспринимает её как славянский знак, но допустил возможность удалить изображение.