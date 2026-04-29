

29 апреля, 15:33

На Урале трёх посетителей бара арестовали за нацистские татуировки

Обложка © Life.ru

В Екатеринбурге троих мужчин арестовали на 10 суток за демонстрацию экстремистской символики — нацистские татуировки и футболку. Решение вынес Верх-Исетский районный суд.

Нарушения выявили во время полицейского рейда в одном из баров города. У одного из задержанных обнаружили татуировку «Чёрное солнце», связанную с нацистской Германией. Он признал вину и заявил о намерении удалить изображение. Другой посетитель пришёл в заведение в футболке с перевернутым крестом. Суд посчитал этот символ схожим с атрибутикой запрещённого движения, однако мужчина вину не признал. У третьего нашли татуировку с руной. Он утверждал, что воспринимает её как славянский знак, но допустил возможность удалить изображение.

Лучше не показывать: За какие наколки можно оказаться в суде
Ранее похожий инцидент произошёл в Ярославле — там силовики пресекли концерт «Похороны зимы», организованный местной националистической группировкой. Всего на концерте находилось 130 человек, в результате было задержано 23 радикала, 20 из которых имели нацистские татуировки и символику.

Церковь против тату: какие наколки неминуемо превратят ваше тело в логово тёмных сил
Александра Вишнякова
