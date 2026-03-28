Церковь против тату: какие наколки неминуемо превратят ваше тело в логово тёмных сил

В мире моды татуировки давно стали частью повседневности. Но как религия относится к такому способу самовыражения? Есть ли запреты на определённые эскизы и можно ли вообще православному человеку бить татуировки? Life.ru поговорил с заместителем председателя Всемирного Русского Народного Собора и узнал, как церковь относится к тату. Стоит заранее отметить, что в Русской православной церкви нет канона, запрещающего чернила под кожей, но всё-таки есть несколько важных нюансов. Каких именно?

Что о татуировках говорит Библия?

Можно ли православным набивать татуировки? Отношение церкви и что об этом написано в Библии? Фото © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Споры о татуировках обычно разбиваются о ветхозаветный запрет. В книге Левит сказано жёстко: «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь» (Лев. 19:28). Но означает ли это, что современный христианин с татуировкой автоматически попадает в ад?

Михаил Иванов поясняет, что в древности «наколка» была частью языческого культа. «Запрет был дан, чтобы народ Божий не уподоблялся окружающим народам и хранил себя в чистоте и святости», — говорит председатель «России Православной».

В Новом Завете прямых запретов нет, но есть строгий принцип. Апостол Павел напоминает: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа?» (1 Кор. 6:19–20). И тут возникает неудобный вопрос, который Иванов адресует всем любителям боди-арта: «Стали бы мы наносить несмываемые рисунки на стены храма?»

Три греховных «нельзя»

Можно ли православным делать тату, если да, то какие? Три главных запрета для верующих. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BLACKDAY

По мнению православных экспертов, даже если отбросить споры о каноничности самой процедуры, существуют случаи, когда набить тату — значит совершить осознанный грех. Что же это за татуировки такие?

Сатанизм

Если на теле красуются дьявольская символика, пентаграмма или антихристианские надписи, это не просто эпатаж. Протоиерей Максим Первозванский, на которого ссылается Михаил Иванов, называет это добровольным заигрыванием с тьмой.

«Татуировка с дьявольскими изображениями становится опознавательным знаком для беса, добровольным приглашением тёмных сил в свою жизнь, — предостерегает Иванов. — А крест, напротив, — знак для беса "сюда не приближайся"».

Коловрат и «неоязычество»

Что такое коловрат и почему его тату с этим изображением — грех. Какие три запрета на татуировки у православных? Фото © «Шедеврум»

Отдельная боль — мода на «славянское язычество». Коловрат, который многие ошибочно считают исконно древним символом, в церковной среде называют не иначе как «вражеской меткой». «Особенно это касается так называемого «коловрата» — символа, который не имеет отношения к древним славянам, но активно используется современными неоязыческими группами, враждебными христианству», — объясняет Михаил Иванов.

Гордыня

Как ни странно, даже безобидная бабочка или цветок могут оказаться под запретом, если мотивом стало тщеславие. Эксперт утверждает: если татуировка делается ради красоты или из желания следовать моде, корень поступка — гордыня, а она, как известно, мать всех грехов.

Единственное исключение — «Крест коптов»

Какие татуировки нельзя набивать православным верующим? Что об этом говорит Церковь и есть ли исключения? Фото © «Шедеврум»

Однако в истории православия есть примеры, когда татуировка была не грехом и становилась подвигом веры. Михаил Иванов напоминает о традиции египетских коптов. В условиях гонений и мусульманского окружения христиане наносят себе на запястье маленький крест, чтобы даже после насильственной смерти тело опознали как тело верующего. «Митрополит Антоний (Паканич) называет это элементом исповедничества, — цитирует Иванов. А иеромонах Феодорит также упоминает, что у православных, живущих в мусульманской среде, татуировка с крестом может быть символом веры.

Но, как подчёркивают в «России Православной», это исключение, связанное с особыми обстоятельствами. В современной России, где нет гонений за веру, такая необходимость отсутствует. Наносить крест ради «красоты» или «защиты» — это значит не понимать смысла таинства и подменять духовную жизнь магией. А что делать если вы уже сделали тату? Если вы уже сделали татуировку с «запрещённой» символикой, церковь не требует идти на срочное удаление. Но призывает покаяться. Как отметил Михаил Иванов, христианство — это не формальное правило, а осознанное отношение к себе как к образу Божию.

Прежде чем лечь под иглу, православному стоит задать себе три вопроса: Не приглашаю ли я в свою жизнь беса этим рисунком? Не отрекаюсь ли я от Христа ради языческого культа? И не превращаю ли я храм Святого Духа в рекламный щит собственной гордыни?