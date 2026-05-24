Восприятие миролюбивой позиции России как слабости является ошибочным. Соответствующее заявление вице-спикер Госдумы Пётр Толстой опубликовал в своём Telegram-канале.

«Кое-кто в Киеве, да и подальше, забыл, что Россия — крупнейшая военная держава, у которой сколько угодно возможностей стереть Украину с карты мира. Если этого не происходит, то не по слабости, как некоторые уже было решили. Опасно считать миролюбие слабостью», — написал он.

По его словам, в ряде стран могут неверно интерпретировать сдержанность России в текущей ситуации. Отдельно он подчеркнул, что государство продолжит защищать национальные интересы независимо от внешних оценок и трактовок. Также Толстой отметил, что решения в сфере безопасности принимаются исходя из собственных стратегических приоритетов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил о сохранении угрозы для России до тех пор, пока в Киеве действует нынешняя власть. Парламентарий связал необходимость более жёсткой реакции с событиями последних дней, которые он охарактеризовал как преступления со стороны украинских властей.