Иностранные журналисты покинули здание Луганской республиканской клинической больницы, где находятся дети, получившие ранения в результате удара дронов Вооружённых сил Украины по территории колледжа в Старобельске. Об этом пишет ТАСС.

Представители иностранных СМИ покинули лечебное учреждение и в ближайшее время планируют выдвинуться обратно в Москву. Источники отмечают, что медицинский персонал продолжает оказывать необходимую помощь пострадавшим, а состояние раненных остаётся под контролем врачей.

Напомним, что иностранные журналисты лично ознакомились с последствиями атаки на общежитие и корпус колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске. Представители СМИ наблюдали разрушения, возникшие в результате теракта киевского режима.