«Время на стороне США»: Трамп попросил не торопиться с соглашением по Ирану

Дональд Трамп попросил своих переговорщиков не торопиться со сделкой с Ираном, поскольку время на стороне Соединённых Штатов. Об этом он написал в своей социальной сети.

Американский лидер добавил, что переговоры идут конструктивно. Однако блокада Ормузского пролива будет сохранена до подписания соглашения.

По словам Трампа, сделка с Ираном не будет похожа на ту, которую ранее заключал Барак Обама.

Ранее сообщалось, что ситуация в Ормузском проливе зависит от выполнения обязательств США. По информации издания Tasnim, в документе речь идёт не о полном возвращении пролива к довоенному режиму работы, а лишь о возможности восстановления объёмов судоходства до прежнего уровня в течение 30 дней. При этом, как утверждается, дальнейшие изменения будут зависеть от выполнения Соединёнными Штатами других обязательств, прописанных в меморандуме.

Напомним, США и Иран приблизились к историческому дипломатическому прорыву: при посредничестве Пакистана и Катара стороны практически согласовали рамочное мирное соглашение. Президент Дональд Трамп сообщил, что сделка «в значительной степени согласована», и пообещал озвучить финальные детали в ближайшие часы. Ожидается, что уже 24 мая будет объявлено о подписании документа из 14 пунктов, который запустит переходный период в 30–60 дней для подготовки постоянного договора.

Ключевыми элементами меморандума станут открытие Ормузского пролива и передача Ираном запасов высокообогащенного урана в обмен на поэтапную отмену санкций и разморозку активов. Однако Трамп оценивает вероятность успеха лишь как «50 на 50», не исключая силового варианта, если переговоры зайдут в тупик. Таким образом, дипломатический оптимизм соседствует с сохранением высокой напряженности.