Под Белгородом мужчина подорвался на взрывном устройстве во время покоса травы

В селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области на частном подворье сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего пострадал мирный житель. Об инциденте сообщили в региональном оперштабе.







Мужчина косил траву, когда прогремел взрыв. Он получил множественные осколочные ранения рук и грудной клетки, а также ссадины лица. Пострадавший сам добрался до Шебекинской центральной районной больницы. После оказания первой помощи его переведут во вторую городскую больницу Белгорода.

Тем временем в Грайворонском округе FPV-дрон ударил по коммерческому объекту. В одном из помещений начался пожар, который оперативно потушили, но в здании выбило окна и посекло фасад. Ещё несколько дронов повредили пять частных домов, две хозяйственные постройки и автомобиль. В Шебекинском округе из-за атак посечены заборы и пробиты кровли четырёх домовладений.

Ранее сообщалось, что украинский дрон убил мирного жителя в городе Грайворон Белгородской области. По имеющейся информации, мужчина погиб на месте. Его смерть наступила в результате детонации FPV-дрона. Другие подробности трагедии пока не приводятся.