Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 15:21

Под Белгородом мужчина подорвался на взрывном устройстве во время покоса травы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simun Galic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simun Galic

В селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области на частном подворье сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего пострадал мирный житель. Об инциденте сообщили в региональном оперштабе.

  • Последствия атаки на Белгородскую область. Фото © Telegram /Оперштаб Белгородской области
    Последствия атаки на Белгородскую область. Фото © Telegram /Оперштаб Белгородской области
  • Последствия атаки на Белгородскую область. Фото © Telegram /Оперштаб Белгородской области
    Последствия атаки на Белгородскую область. Фото © Telegram /Оперштаб Белгородской области
  • Последствия атаки на Белгородскую область. Фото © Telegram /Оперштаб Белгородской области
    Последствия атаки на Белгородскую область. Фото © Telegram /Оперштаб Белгородской области

Последствия атаки на Белгородскую область. Фото © Telegram /Оперштаб Белгородской области

1 / 3

Мужчина косил траву, когда прогремел взрыв. Он получил множественные осколочные ранения рук и грудной клетки, а также ссадины лица. Пострадавший сам добрался до Шебекинской центральной районной больницы. После оказания первой помощи его переведут во вторую городскую больницу Белгорода.

Тем временем в Грайворонском округе FPV-дрон ударил по коммерческому объекту. В одном из помещений начался пожар, который оперативно потушили, но в здании выбило окна и посекло фасад. Ещё несколько дронов повредили пять частных домов, две хозяйственные постройки и автомобиль. В Шебекинском округе из-за атак посечены заборы и пробиты кровли четырёх домовладений.

Шесть человек пострадали из-за обстрела ВСУ посёлка в Белгородской области
Шесть человек пострадали из-за обстрела ВСУ посёлка в Белгородской области

Ранее сообщалось, что украинский дрон убил мирного жителя в городе Грайворон Белгородской области. По имеющейся информации, мужчина погиб на месте. Его смерть наступила в результате детонации FPV-дрона. Другие подробности трагедии пока не приводятся.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar