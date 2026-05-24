Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, резко раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её заявлений о событиях на Украине.

Предприниматель обратил внимание на публикацию главы Еврокомиссии, в которой Россия обвинялась в атаках на мирное население. В ответ Дотком напомнил о трагедии в Старобельске, где после удара по общежитию колледжа погибли люди.

Он задался вопросом, почему европейские политики игнорируют этот инцидент, и призвал фон дер Ляйен «уточнять факты», заявив, что подобные высказывания «позорят ЕС».

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам военного управления и предприятиям украинского ВПК. В ведомстве заявили, что операция стала ответом на атаку по общежитию Старобельского колледжа в ЛНР. По данным властей региона, в момент удара в здании находились студенты и сотрудники. Погиб 21 человек, десятки пострадали. Сегодня к месту теракта прибыли иностранные журналисты, чтобы показать всмеу миру правду.