Резиденцию Орбана превратили в бесплатную туристическую достопримечательность

В 18‑вековом здании монастыря кармелитов — бывшей резиденции венгерского правительства — открыли зал заседаний, кабинет и личные покои экс‑премьера Венгрии Виктора Орбана для бесплатных посещений по распоряжению нового премьера Петра Мадьяра. Экскурсии проходят по выходным по предварительной регистрации. Об этом пишет РИА «Новости».

Группам по 20 человек показывают рабочий кабинет Виктора Орбана, его маленькую комнату отдыха с односпальной кроватью и санузел. Также посетители проходят в зал заседаний и переговорные комнаты. В библиотеке хранится более 4 000 книг и редкий рукописный глобус 1860‑х годов, где Орбан часто давал интервью. Туристы могут выйти на террасу и балкон с видом на Дунай и город.

С балкона делали фото с зарубежными гостями — среди них папа Франциск и несколько американских и израильских политиков. Местные СМИ называют балкон одним из самых известных в Венгрии. Слоты для посещения раскупают за минуты. Пока неясно, будут ли экскурсии постоянными и станет ли здание музеем.

Напомним, что Петер Мадьяр, возглавляющий партию «Тиса», официально занял пост премьер-министра Венгрии. Политик сменил на этой должности Виктора Орбана, который долгие годы возглавлял венгерское правительство.