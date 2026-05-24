24 мая, 16:42

Число пострадавших в ДТП с «Газелью» в Дагестане увеличилось до семи

Обложка © МАКС/ Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

В Кизилюртовском районе Дагестана в результате столкновения пассажирской «Газели» и грузовика КамАЗ число пострадавших возросло до семи человек. Такую уточнённую информацию в обновлённой сводке предоставили в республиканском управлении МВД.

«В результате аварии водитель «Газели» и шесть пассажиров с различными травмами доставлены в больницу», — рассказали представители ведомства.

Согласно сводке МВД, за баранкой «Газели» сидел 54-летний выходец из Чечни, он потерял контроль над машиной и протаранил двигавшийся в том же направлении «Камаз». В итоге самого шофёра микроавтобуса и 6 его пассажиров, получивших повреждения, увезли в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дагестане в Кизилюртовском районе у села Кульбез столкнулись пассажирская «Газель» и КамАЗ с бетономешалкой. В результате происшествия есть раненые. Все из них не были пристёгнуты, у большинства закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы, а один человек в тяжёлом состоянии перенёс операцию.

