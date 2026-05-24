Дом с квартирами Зеленского и его «кошелька» пострадал при ночной атаке в Киеве
Обложка © Gettyimages / Sean Gallup, © djc.com.ua
Здание в Киеве, где находятся квартиры Владимира Зеленского, получило повреждения в результате ночных взрывов. Как сообщает «Украинская правда», дом мог пострадать от обломков ракет ПВО.
Отмечается, что в этом же здании расположены квартиры друга Зеленского Тимура Миндича, фигурирующего в коррупционном скандале. Ранее сообщалось о повреждениях зданий украинского правительства, МИД и ГУ налоговой службы. Всего в восьми районах Киева зафиксированы пожары и разрушения в 40 локациях.
Напомним, Армия России минувшей ночью применила «Орешник», БПЛА и другие ракеты по военным целям на Украине. Удар стал ответом на варварский теракт ВСУ в Старобельске (ЛНР), который унёс жизни 21 студента.
