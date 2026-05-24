Во Владимирской области полностью потушили пожар после атаки БПЛА
Пожар, возникший в результате атаки беспилотников на инфраструктуру в Камешковском округе Владимирской области, полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
Он отметил, что возгорание было полностью потушено, и поблагодарил оперативные службы за слаженную и профессиональную работу.
Ранее в регионе произошло возгорание на площади около 800 квадратных метров после атаки БПЛА. В результате происшествия была повреждена инфраструктура, однако, по данным властей, пострадавших нет.
