Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 17:53

Драка за военные миллиарды: Конфликт Сырского и главы Минобороны Украины вышел из тени

На Украине разгорелся конфликт Сырского и министра обороны из‑за закупок оружия

Обложка © ТАСС / VITALII NOSACH / ЕРА, © Wikipedia / Mil.gov.ua

Обложка © ТАСС / VITALII NOSACH / ЕРА, © Wikipedia / Mil.gov.ua

На Украине разгорелся конфликт между главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Михаилом Фёдоровым — спор касается контроля над закупками вооружений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На Украине сообщают о публичном конфликте министра Фёдорова и главкома ВСУ Сырского. Причиной стал контроль над закупками вооружений», — рассказали в силовых структурах.

Отдельно сообщается, что министр поддерживает развитие производства беспилотных систем через подконтрольные компании и предлагает сместить акцент на другие типы вооружения, возможно исключив покупку артиллерийских орудий, снарядов и миномётов.

Официальных комментариев от Сырского или Фёдорова в публикации нет; обстоятельства и мотивация сторон остаются предметом проверки.

Зеленский приехал с Сырским в Запорожье и обвинил Россию в нарушении перемирия
Зеленский приехал с Сырским в Запорожье и обвинил Россию в нарушении перемирия

Напомним, что ранее Сырский анонсировал новую стратегию ВСУ против России. В условиях ограниченных ресурсов ВСУ отказываются от «войны на истощение» и переходят к асимметричной стратегии.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Александр Сырский
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar