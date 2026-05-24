Драка за военные миллиарды: Конфликт Сырского и главы Минобороны Украины вышел из тени
На Украине разгорелся конфликт Сырского и министра обороны из‑за закупок оружия
Обложка © ТАСС / VITALII NOSACH / ЕРА, © Wikipedia / Mil.gov.ua
На Украине разгорелся конфликт между главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Михаилом Фёдоровым — спор касается контроля над закупками вооружений. Об этом сообщает РИА «Новости».
«На Украине сообщают о публичном конфликте министра Фёдорова и главкома ВСУ Сырского. Причиной стал контроль над закупками вооружений», — рассказали в силовых структурах.
Отдельно сообщается, что министр поддерживает развитие производства беспилотных систем через подконтрольные компании и предлагает сместить акцент на другие типы вооружения, возможно исключив покупку артиллерийских орудий, снарядов и миномётов.
Официальных комментариев от Сырского или Фёдорова в публикации нет; обстоятельства и мотивация сторон остаются предметом проверки.
Напомним, что ранее Сырский анонсировал новую стратегию ВСУ против России. В условиях ограниченных ресурсов ВСУ отказываются от «войны на истощение» и переходят к асимметричной стратегии.
Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.