Драка за военные миллиарды: Конфликт Сырского и главы Минобороны Украины вышел из тени

На Украине разгорелся конфликт между главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Михаилом Фёдоровым — спор касается контроля над закупками вооружений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На Украине сообщают о публичном конфликте министра Фёдорова и главкома ВСУ Сырского. Причиной стал контроль над закупками вооружений», — рассказали в силовых структурах.

Отдельно сообщается, что министр поддерживает развитие производства беспилотных систем через подконтрольные компании и предлагает сместить акцент на другие типы вооружения, возможно исключив покупку артиллерийских орудий, снарядов и миномётов.

Официальных комментариев от Сырского или Фёдорова в публикации нет; обстоятельства и мотивация сторон остаются предметом проверки.

Напомним, что ранее Сырский анонсировал новую стратегию ВСУ против России. В условиях ограниченных ресурсов ВСУ отказываются от «войны на истощение» и переходят к асимметричной стратегии.