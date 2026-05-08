Зеленский приехал с Сырским в Запорожье и обвинил Россию в нарушении перемирия

Владимир Зеленский приехал на Александровское направление фронта — в ту часть Запорожской области, которая находится под контролем Киева. Там он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на передовой», — сообщил глава киевского режима.

По его словам, российская сторона якобы не снизила интенсивность боевых действий, даже несмотря на объявленное с 8 мая перемирие. Зеленский также сообщил, что обсудил с военными службу в ВСУ иностранных наёмников, развитие наземных роботизированных комплексов и поддержку инноваций.

В Генштабе ВСУ Покровское и Александровское направления назвали самыми тяжёлыми участками боёв. Александровское направление, где стоит 31-я бригада, находится на стыке Днепропетровской и Запорожской областей с Донецкой народной республикой.