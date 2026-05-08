«Зеленский в бункере не усидит»: Киеву пригрозили расплатой за массированные атаки на Москву
ВСУ атаковали Москву ради ответного удара ВС РФ и срыва 9 Мая, заявил генерал
Обложка © GigaChat / Life.ru
ВСУ целенаправленно провоцируют Россию на ответный удар, пытаясь сорвать празднование Дня Победы, заявил в интервью NEWS.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя одну из самых массовых атак беспилотников на Москву.
По его словам, Киев применяет большое количество средств поражения, провоцируя Кремль на жёсткий ответ, последствия которого для Украины могут оказаться непредсказуемыми. Украинские власти сознательно рассчитывают на удары ВС РФ по столице, чтобы превратить их в крупную информационную провокацию для Европы и выбить новую помощь.
«Это спланированная провокация, масштабная, которая может привести к непредсказуемым последствиям для Киева. Ответ [на возможные атаки ВСУ в День Победы] будет жёсткий, и вряд ли [Владимир Зеленский] сможет усидеть в своём бункере...» — заключил военный эксперт.
Напомним, все группировки ВС РФ в зоне СВО прекратили боевые действия с 00:00 мск 8 мая по приказу Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами, президента России Владимира Путина, как и было объявлено в рамках перемирия. Однако Киев устроил одну из самых масштабных атак на Москву за год.
