«Зеленский в бункере не усидит»: Киеву пригрозили расплатой за массированные атаки на Москву

ВСУ целенаправленно провоцируют Россию на ответный удар, пытаясь сорвать празднование Дня Победы, заявил в интервью NEWS.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя одну из самых массовых атак беспилотников на Москву.

По его словам, Киев применяет большое количество средств поражения, провоцируя Кремль на жёсткий ответ, последствия которого для Украины могут оказаться непредсказуемыми. Украинские власти сознательно рассчитывают на удары ВС РФ по столице, чтобы превратить их в крупную информационную провокацию для Европы и выбить новую помощь.

«Это спланированная провокация, масштабная, которая может привести к непредсказуемым последствиям для Киева. Ответ [на возможные атаки ВСУ в День Победы] будет жёсткий, и вряд ли [Владимир Зеленский] сможет усидеть в своём бункере...» — заключил военный эксперт.