Над тремя приграничными регионами России сбили 33 украинских БПЛА
Российские ПВО зафиксировали и уничтожили 33 украинских БПЛА в течение 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской и Курской областями в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Ранее во Владимирской области полностью потушили пожар после атаки БПЛА. В результате происшествия была повреждена инфраструктура, однако, по данным властей, пострадавших нет.
