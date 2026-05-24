Над тремя приграничными регионами России сбили 33 украинских БПЛА

Российские ПВО зафиксировали и уничтожили 33 украинских БПЛА в течение 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской и Курской областями в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее во Владимирской области полностью потушили пожар после атаки БПЛА. В результате происшествия была повреждена инфраструктура, однако, по данным властей, пострадавших нет.