Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 17:44

Удар в спину: Три страны НАТО выступили против выделения помощи Киеву

Telegraph: Испания, Италия и Канада выступили против нового пакета помощи Киеву

Обложка © ТАСС / Virginia Mayo / АР

Обложка © ТАСС / Virginia Mayo / АР

The Telegraph сообщает о разногласиях внутри НАТО по поводу финансовой помощи Украине. Источник в альянсе назвал страны, которые заблокировали предложение генерального секретаря Марка Рютте.

Рютте предлагал установить для союзников обязательный минимум в 0,25% ВВП для военной помощи Киеву. Однако, по информации издания, Испания, Италия и Канада выступили против. В то же время, семь стран поддержали эту идею, и, как подчеркнул инсайдер, все они уже превышают этот показатель в своих расходах на Украину.

В числе сторонников названы Нидерланды, Польша, а также страны Северной Европы и Прибалтики. Стоит отметить, что ранее, 21 мая, Рютте уже упоминал Великобританию и Францию как противников подобных обязательных трат.

США расследуют 56 дел о коррупции и хищении оружия на Украине
США расследуют 56 дел о коррупции и хищении оружия на Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все американские вооружения для Украины проходят через НАТО и полностью оплачены альянсом. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон активно работает над урегулированием украинского конфликта. Он также отметил, что страны НАТО согласились платить 5% ВВП в общий бюджет альянса по его просьбе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar