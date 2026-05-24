Удар в спину: Три страны НАТО выступили против выделения помощи Киеву

The Telegraph сообщает о разногласиях внутри НАТО по поводу финансовой помощи Украине. Источник в альянсе назвал страны, которые заблокировали предложение генерального секретаря Марка Рютте.

Рютте предлагал установить для союзников обязательный минимум в 0,25% ВВП для военной помощи Киеву. Однако, по информации издания, Испания, Италия и Канада выступили против. В то же время, семь стран поддержали эту идею, и, как подчеркнул инсайдер, все они уже превышают этот показатель в своих расходах на Украину.

В числе сторонников названы Нидерланды, Польша, а также страны Северной Европы и Прибалтики. Стоит отметить, что ранее, 21 мая, Рютте уже упоминал Великобританию и Францию как противников подобных обязательных трат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все американские вооружения для Украины проходят через НАТО и полностью оплачены альянсом. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон активно работает над урегулированием украинского конфликта. Он также отметил, что страны НАТО согласились платить 5% ВВП в общий бюджет альянса по его просьбе.