В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ

Вооружённые силы Украины атаковали FPV-дроном территорию коммерческого объекта в городе Шебекино Белгородской области. В результате детонации пострадал мирный житель. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным властей, мужчина получил осколочные ранения бедра и спины и был доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода. На месте удара повреждён автомобиль.

Также сообщается о серии атак в других населённых пунктах региона. В Шебекинском округе и ряде сёл зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и хозяйственных построек после ударов беспилотников и падения их фрагментов.

В Грайворонском округе один из дронов спровоцировал пожар в частном доме, который был оперативно ликвидирован силами МЧС. Кроме того, повреждения получили коммерческие и социальные объекты, а также транспорт. Информация о последствиях уточняется.

Ранее в Белгородской области мирный житель погиб в результате атаки беспилотника. Удар пришёлся по территории Грайворона — административного центра Грайворонского муниципального округа, расположенного на юго-западе региона вблизи границы с Украиной. Город находится примерно в 78 километрах от Белгорода и в нескольких километрах от государственной границы.