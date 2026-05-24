ВСУ начали массированную атаку БПЛА на Херсонскую область

Вооружённые силы Украины предпринимают попытку массированной атаки беспилотниками на Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«Враг предпринимает попытку массированной атаки БПЛА по территории Херсонской области», — написал он.

Ранее в Херсонской области из-за непогоды произошло аварийное отключение электричества, без света остались 55 населённых пунктов в шести муниципальных округах: Скадовском, Каланчакском, Алёшкинском, Голопристанском, Чаплинском и Каховском. Резервными источниками питания обеспечены 17 социально значимых объектов, на месте работают аварийные бригады.