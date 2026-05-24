В Чечне обнаружили людей, пропавших после схода лавины, один погиб

В Чечне завершились поиски двух человек, пропавших в результате схода лавины в пограничной зоне Итум-Калинского муниципального района. Об этом сообщил глава района Альберт Рабуев.

«Благодаря слаженным действиям спасателей и специалистов, пропавших людей удалось обнаружить. К сожалению, одного из них спасти не удалось, однако другого уже доставили в больницу. Его жизнь в безопасности, угрозы его здоровью устранены», — пишет он в своём телеграм-канале.

Напомним, в Итум-Калинском районе Чечни после схода лавины без вести пропали два человека, занимавшиеся расчисткой дороги. Происшествие случилось в пограничной зоне Терлойского сельского поселения, в районе села Малхиста и хутора Терти. В момент схода снежной массы люди выполняли работы по очистке дороги.