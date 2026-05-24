Пригожин назвал «Евровидение» позорным и политизированным конкурсом

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что конкурс «Евровидение» давно потерял связь с музыкой и стал политическим инструментом. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По словам Пригожина, искусство и спорт должны объединять людей, однако организаторы конкурса, по его мнению, начали применять двойные стандарты по отношению к разным странам.

«Евровидение» давно политизировали, когда дали право одной стране участвовать, а другой — нет. Конкурс, в принципе, давно превратился в шлак и ничего общего с музыкой не имеет», — сказал продюсер.

Он также раскритиковал ограничения против российских артистов и деятелей культуры. Пригожин отметил, что санкции против творчества и музыки нельзя считать нормальной практикой.

«Всё, что сегодня происходит: санкции против творчества, против культуры, против людей искусства, против музыки — это безобразие. Я считаю, что это преступление против демократии. Я считаю, что это позор, «Евровидение» для меня остаётся позорным мероприятием», — подчеркнул он.

Продюсер добавил, что после событий 2022 года никто не поддерживал Россию так активно, как сейчас некоторые страны поддерживают Израиль в вопросе участия в конкурсе.

Ранее Иосиф Пригожин резко отреагировал на слова руководителя «Евровидения» Мартина Грина о возможном возвращении России на конкурс. Продюсер заявил, что стране не нужны подобные «подачки». Пригожин тогда говорил, что организаторы конкурса давно перестали оценивать музыку вне политики. По его словам, участие стран зависит не от творчества, а от текущей международной повестки.