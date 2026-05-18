Повторила успех Лазарева: Кто такая Дарина Йотова, победившая на Евровидении-2026

В ночь на 17 мая 2026 года в Вене на стадионе «Винер-Штадтхалле» завершился юбилейный, 70-й конкурс «Евровидение». Сенсацией финала стала победа представительницы Болгарии — певицы Дарины Йотовой, выступающей под псевдонимом Dara. Болгария впервые за всю историю участия забрала хрустальный микрофон. Однако успех конкурсантки вызвал не меньший ажиотаж вокруг её личной истории, а также вокруг связи с российским шоу-бизнесом. Life.ru рассказывает, как девушка из Варны покорила Европу, почему её путь сравнивают с карьерой Сергея Лазарева и при чём тут Филипп Киркоров! Итак, обо всём по порядку.

Кто такая Дарина Йотова?

Певица Dara победила на Евровидении-2026: биография и творческий путь Дарины Йотовой.

Дарина Йотова родилась в болгарской Варне, и её путь к большой сцене начался именно там. В юности она окончила Национальную школу искусств по специальности «народное пение», что во многом определило её уникальную вокальную технику. В 16 лет девушка попробовала силы в шоу X-Factor, где не только победила, но и получила концертный контракт! С 2021 года Dara является наставником в болгарской версии шоу «Голос», и её подопечные дважды становились победителями проекта. К моменту участия в Евровидении 27-летняя певица уже была состоявшейся звездой у себя на родине с такими хитами, как Thunder и Call Me. Что же помогло молодой победительнице забрать приз на Евровидении-2026?

С какой песней Dara победила на Евровидении-2026?

Евровидение-2026: кто стал победителем? Подготовка к конкурсу и выбор песни для Дарины Йотовой.

Дарина выступала с треком Bangaranga. Это агрессивная EDM-композиция, замешанная на клубном звучании, электропопе и элементах балканского фольклора. Номер представлял собой яркое световое шоу с неоновыми огнями и танцевальными перерывами, создающее атмосферу ночного рейва. По результатам голосования Dara набрала 516 баллов, почти вдвое обогнав представителя Израиля, и завоевала первое место, получив поддержку и жюри, и зрителей. Но кажется, кое-кто в этой истории остался в тени. Кто же это?

При чём тут Киркоров?

Евровидение-2026: певица Дарина Йотова, Филлипп Киркоров и Сергей Лазарев.

Именно этот вопрос стал главным триггером для обсуждения в российских и зарубежных СМИ. Помощь Филиппа Киркорова была не просто дружеской, а профессионально постановочной. Как выяснилось, к российскому поп-королю обратилось руководство болгарского телевидения с просьбой помочь подготовить конкурсанта. Киркоров лично курировал процесс, его команда, что работала с Сергеем Лазаревым, выбрала Дарину Йотову и занялась постановкой её номера.

Сам певец прокомментировал своё участие так: «Естественно, когда ко мне обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать Болгарию в этом году, я не мог себе отказать в удовольствии. Хорошая певица, но у неё, на мой взгляд, была одна проблема — у неё не было хита. Но мы увидели в ней потенциал», — опубликовали в Ura.ru. Но почему же молодую победительницу крупнейшего конкурса сравнивают с российской звездой — Сергеем Лазаревым?

Почему Дарину сравнивают с Сергеем Лазаревым?

Евровидение-2026: певица Дарина Йотова, Филлипп Киркоров и Сергей Лазарев.

Сравнение напрашивается само собой, и вот почему. Сергей Лазарев в своё время представлял Россию на Евровидении в 2016 и 2019 годах, заняв оба раза 3-е место. Его номера, особенно You Are the Only One, поставленные той же командой Киркорова, запомнились мощной сценографией, техничными вокальными партиями и «западным» звучанием.

Сходство Дарины и Сергея кроется в трёх факторах: «Фабрика Киркорова»: Оба артиста являются продуктом работы одной и той же продюсерской Dream Team, которая известна умением создавать эффектные евровизионные номера. Стиль подачи: Как и Лазарев, Dara сделала ставку на драматичный, энергетически заряженный электропоп с мощным вокалом и сложной хореографией. Любовь зрителей: В 2016 году Лазарев, будучи российским артистом, неформально победил, так как по результатам зрительского голосования и обсуждениям в Сети весь мир единодушно выбрал его фаворитом. С Dara получилось всё то же самое. Песня ещё перед финалом конкурса уже была популярна в Интернете, только ещё и официальные голоса в финале Евровидения от стран-участниц наградили певицу наивысшими оценками.

Реация на первый триумф Болгарии

Кто победил на Евровидении-2026: реакция общественности на триумф Болгарии.

Победа Болгарии вызвала бурную реакцию по всей Европе. На родине певицу встретили как национальную героиню. Болгарские знаменитости не скупились на эмоции. Легендарная певица Лили Иванова назвала это «историческим успехом», а писатель Георгий Господинов даже придумал новый неологизм в её честь. Он объединил слово «Благодаря» с именем певицы, получив BlagoDara!

Вот такая история победы! Девушка с фольклорным образованием из Варны смогла покорить всю Европу благодаря современному звучанию и безупречной работе команды. Повторив путь многих артистов постсоветского пространства, она доказала, что на Евровидении безраздельно царит принцип «шоу должно продолжаться», а качественный продакшен находит дорогу к сердцу зрителя, минуя любые границы!